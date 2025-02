Netflix tem plano para conquistar mais assinantes no Brasil

A Netflix tem feito alguns movimentos recentes com o objetivo de aumentar sua participação no mercado de streaming brasileiro. Atualmente, a empresa conta com 12 milhões de usuários de seu serviço com anúncios.

A ideia, no entanto, é ampliar consideravelmente este número, fazendo frente a importantes concorrentes, como o Prime Video e o Globoplay. E o plano para conseguir atingir este objetivo já foi estabelecido.

A estratégia da Netflix

A Netflix planeja reforçar seu investimento na produção de conteúdos em língua portuguesa. Para atrair a atenção do público local, a aposta será em filmes, séries, documentários e reality shows demandados pela audiência, como true crimes e conflitos familiares.

O jogador de futebol Vini Jr. deve ser um dos protagonistas da nova estratégia de marketing da Netflix (Imagem: Saolab Press/Shutterstock)

Também faz parte da estratégia da empresa de streaming a utilização de celebridades brasileiras. Neste caso, o destaque vai para o jogador de futebol Vini Jr. e a cantora Anitta, que devem receber produções focadas neles.

Ano passado, o serviço teve um enorme sucesso com a série sobre o maior ídolo nacional da Fórmula 1, Ayrton Senna. O plano de ação ainda está alinhado com a participação cada vez maior da companhia no mundo esportivo, uma verdadeira paixão dos brasileiros.

Leia mais

Cachorro está sendo treinado para atuar (Imagem: reprodução/Netflix)

Filme focado em símbolo brasileiro

Outra promessa da Netflix é lançar um filme tendo como destaque um dos principais patrimônios culturais brasileiros: o vira-lata caramelo.

Intitulada “Caramelo”, a obra contará com um cachorro chamado Amendoim, que já está sendo treinado em São Paulo para participar das gravações.

Ainda não foram revelados maiores detalhes sobre a trama.

No entanto, segundo a empresa, o filme será de tirar o fôlego e levará o público às lágrimas.

A produção é da Migdal Filmes e o longa será dirigido por Diego Fontes.

O post Netflix tem plano para conquistar mais assinantes no Brasil apareceu primeiro em Olhar Digital.