Netflix vai retirar seu conteúdo interativo; entenda o caso

Depois de apostar em alguns conteúdos interativos, a Netflix decidiu investir seus esforços tecnológicos em outras frentes na plataforma. Segundo um comunicado publicado no The Verge, o streaming deixará apenas alguns conteúdos selecionados: “Black Mirror: Bandersnatch”, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”, “Você Radical com Ranveer Singh” e “Bear Grylls e Você Radical”. Apesar de ter grandes amantes dos conteúdos de games e interativos, a porta-voz da Netflix, Chrissy Kelleher afirmou que a iniciativa já cumpriu seu propósito e agora irão se dedicar a outras áreas.

