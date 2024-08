Neto & Guilherme é destaque em Barretos com o DVD Haja Luz

Com vários sucessos tocando nas rádios do Brasil, dupla participa da Festa de Peão até o dia 24

A dupla Neto & Guilherme é destaque nos palcos da Festão do Peão de Barretos (SP), com o DVD Haja Luz, com selo Moda Music. O novo trabalho tem participações especiais de Augusto & Atílio, Enzo e Rafael e DJ Fabio Lopes. Com sucessos tocando em muitas rádios do país, como “Bebim de Novo” e “Os Buteco tem Ouvido”, eles estão com agenda na cidade paulista até 24 deste mês (Confira agenda abaixo).

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Neto & Guilherme somam 600 mil plays no Spotify e 90 mil ouvintes mensais. No Youtube são 7,4 mil inscritos e mais de 1,1 milhões de views. Neto diz que é difícil expressar toda a emoção que está sentindo, pois passa um filme na cabeça depois de mais de 20 anos de carreira.

“Foram muitas dificuldades, lutas, decepções e conquistas também. Tudo me fez criar forças e experiências. Depois do DVD Haja Luz está sendo tudo muito rápido e estar na porta do maior rodeio do mundo significa muito. Colocamos muita vida, emoção neste trabalho e as pessoas vão perceber isso ao ouvir o DVD”, conta, destacando que o sucesso com trabalhos como “Os Buteco tem Ouvido”, “Bebim de Novo” e “Haja Luz” os levaram para os palcos que grandes artistas já pisaram. “É a concretização de um sonho e eu faria tudo de novo para chegar até aqui. O sabor da vitória é fantástico”, frisou.

Guilherme também é grato ao momento que a dupla está vivendo e diz que o DVD Haja Luz é um divisor de águas na carreira deles. “Gravamos as músicas que gostaríamos de cantar, estamos em um grande escritório – Vibe (da dupla Rick e Renner) – e tivemos o apoio de muitos parceiros. O meu sentimento é de gratidão. Gratidão a Deus e a essas pessoas que vestiram a camisa do nosso projeto e cuidam dele com tanto amor, acreditando no nosso crescimento. Somos gratos a nossa família, que nos dá base, é alicerce e a base para a gente crescer”, disse.

Conheça a dupla

Neto & Guilherme estão juntos desde 2022, quando cantaram juntos pela primeira vez. A energia e o talento dos dois bateram de imediato e logo Carlos & Eurípedes se tornaram Neto & Guilherme.

Ambos são do interior de São Paulo, sendo Neto de Bebedouro, onde iniciou os primeiros passos quando ganhou um concurso regional Viola de Todos os Cantos, da EPTV, Afiliada Globo. Ele soma mais de 20 anos de carreira. Já Guilherme é natural de Ribeirão Preto e conta que a música está presente em sua vida desde muito novo, quando ia com o avô nas Folias de Reis.

Agenda Neto & Guilherme em Barretos

13 – Evento teste – Rancho Brahma

14 – Evento teste – Palco Arena

15 – Hípica Volkswagen

16 – Rancho Henrique Prata – Acústico

17 – Cantar 2 músicas Camping e Paco Radio Brahma

19 – Palco Amanhecer

22 -North Shopping Barretos

24 – Gravação DVD Moda (Tarde) e Rancho Brahma (Noite)

