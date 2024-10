Neto Milionário é preso sob acusação de tentativa de homicídio em Itamaraju

Nas primeiras horas desta segunda-feira (7) de outubro, a tranquilidade do centro de Itamaraju foi abalada por uma tentativa de homicídio na Rua Castro Alves. Um homem identificado como Leandro Ferraz da Silva (48 anos), foi alvo de tiros que o deixaram feridos em membros inferiores.

Os gritos de socorro ecoaram pelas ruas e rapidamente atraíram a atenção dos populares, que não hesitaram em entrar em contato com as autoridades. Guarnições da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas e, ao chegarem ao local, Leandro em estado de choque. Mesmo em meio ao desespero, ele teve a coragem de apontar José Gonçalves Souza Neto (45 anos), como o autor dos disparos.

A cena do crime revelou cápsulas de pistola calibre .380, indícios da gravidade do ataque. Mas as surpresas não pararam por aí: uma arma utilizada na tentativa de homicídio, uma pistola Glock do mesmo calibre, foi encontrada na posse do agressor, com o número raspado, o que aumenta ainda mais a gravidade da situação.

José Gonçalves, conhecido como “Neto Milionário”, foi facilmente preso e levado à sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN) em Teixeira de Freitas, onde aguardará a Justiça. O delegado plantonista Manoel Andreetta não hesitou em autuá-lo pelo crime de tentativa de homicídio, conforme o Art. 121 do Código Penal Brasileiro.

Leandro, por sua vez, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde se submeterá a procedimentos médicos. Uma população assustada e indignada clama por justiça e segurança em meio a um cenário de violência que parece cada vez mais presente.

A sociedade de Itamaraju não pode se calar diante desses atos brutais. O clamor por uma cidade mais segura se torna mais urgente do que nunca.