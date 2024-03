Neto rasga o verbo após entrevista de Robinho na Record: “Vergonha”

Craque Neto detonou a Record TV após uma entrevista realizada pelo Domingo Espetacular com o ex-jogador futebol Robinho e exibida no domingo (17/3). O atleta foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo pela Justiça da Itália.

“Vou falar da Record. Isso quem está falando sou eu, não é a Band, o diretor do programa, não… sou eu. Como vocês entrevistas estuprador igual o Robinho? Ele foi condenado nas três instâncias na Itália. Vocês não podem entrevistar estuprador”, disparou ele durante o programa Apito Final, na Band.

Neto continuou: “É porque é jogador de futebol? Porque é famoso igual a eu? Porque é ídolo do Santos? Porque é rico? Tem que entrevistar a mãe, entrevistar a menina que foi estuprada, entrevistar o pai, a avó, a família. Não o estuprador”.

Em seguida, bastante indignado, o ex-jogador destacou que Robinho deveria estar na cadeia. “Estuprador não pode dar entrevista. Estuprador tem que estar na cadeia. Pior raça do mundo é estuprador, não deveria respirar”, falou ele que ainda afirmou que a entrevista é “uma vergonha pro jornalismo brasileiro e mundial”.

Craque Neto ainda alfinetou a Record, lembrando o polêmico episódio protagonizado pelo pastor Sérgio Von Helder em 1995. Na ocasião, ele chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

“Porque eu sou Nossa Senhora Aparecida, nunca chutei a Nossa Senhora na minha vida. Por sinal o pastor chutou aí e quando eu saí daí, meti um monte de Nossa Senhora Aparecida aí”, ironizou.

Robinho foi condenado em última instância nove anos após o crime, mas o ex-jogador já estava no Brasil e, por isso, não ficou preso na Europa. Após o encerramento do caso, a Justiça italiana chegou a pedir a extradição de Robinho, mas o Brasil não aprovou. Por isso, o pedido para que a pena fosse cumprida em solo brasileiro foi homologado.

Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), liderados pelo relator Francisco Falcão, vão se reunir no próximo dia 20 para decidir o futuro de Robinho. Segundo o jornal O Globo, tudo indica que os magistrados vão confirmar a pena de nove anos do ex-jogador.