Netto Galdino lança clipe de sua nova música chamada “SEXFLIX” com a Miss Alcobaça BA

Sexflix é uma faixa vibrante que funde sensações diversas e ritmos afro-brasileiros com R&B, criando uma mistura sensual e humorística. Com linguagem contemporânea, a canção captura a dinâmica dos relacionamentos modernos entre jovens que afirmam não se envolver emocionalmente com facilidade, mas que frequentemente se encontram apaixonados. A música é um convite para um date em casa que transformou-se em paixão, embalada por muito samba, samba-reggae, R&B e NeoSoul. O objetivo é criar tendências com diferentes trechos da música, desafiando a indústria que costuma destacar apenas pequenas partes das canções. ‘Sexflix’ tem o potencial de tornar várias de suas partes em sucessos virais.

O vídeo clipe produzido por Manoel Andrade, que já fez grandes trabalhos com artistas como: Di Ferrero (NX0), Vitão, Luísa Sonsa entre outros, Netto Galdino atua nas cenas com a Luísa Tailher que atualmente é a Miss Alcobaça-BA, um espetáculo cinematográfico que remete a várias cenas desde um rolê de pagode no fim de tarde, a umas cenas mais intimas entre dois jovens solteiros.

Sobre Netto Galdino:

Nascido na cidade de Caravelas (BA), Netto Galdino é cantor, intérprete, compositor, beatmaker e produtor musical. Com uma extensa trajetória artística, ele vivenciou experiências em diversos gêneros musicais, como MPB, forró tradicional, axé music, reggae e outros estilos com elementos da música afro-latina, incluindo hip hop, rap, reggaeton, trap, funk e pagodão baiano urbano.

Vindo de uma família de artistas, Netto Galdino dedica-se 100% à música, realizando shows em eventos e produzindo suas próprias músicas, além de colaborar com outros artistas de todo o Brasil, como Rico Dalassam, Açucena Guirra, Mandah Lopes, IVYO, Fiah, DCazz e Katha Mathay. Seus trabalhos autorais têm uma abordagem futurística, transitando pelos estilos de MPB, RnB, TrapSoul, Neo Soul, Funk e Rap/HipHop.

Link do videoclipe:

Netto Galdino – SEXFLIX

Assita: https://youtu.be/seZHROyJmH8

Ouça no Spotify e outros: https://musicpro.live/s/1963626062847