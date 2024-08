Neurocientista Rosana Alves cita cinco estratégias para ser mais feliz

“A felicidade é gostar de viver, e quem gosta de viver cuida do corpo e dos relacionamentos, e encontra sentido no que faz”, destacou a neurocientista Rosana Alves em entrevista à coluna Claudia Meireles.

Com pós-doutorado pela Escola Paulista de Medicina (EPM), a psicóloga está na capital federal para palestrar em um evento de empresários nesta sexta-feira (23/8) e sábado (24/8). Antes disso, a especialista foi a convidada para um jantar na casa da joalheira Miranda Castro, no Lago Sul, nessa quarta-feira (21/8).

O encontro intimista reuniu amigos próximos de Miranda, a exemplo da primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha. Em conversa com a coluna, ela ressaltou sobre Rosana ter uma agenda extensa e vir pouco ao Brasil. Quando descobriu que a neurocientista estaria em Brasília, a joalheira não pensou duas vezes em abrir as portas da mansão em que mora para recepcioná-la. “Gosto de prestigiar pessoas do bem e que ajudam outras”, descreveu a anfitriã a respeito da especialista e dos convidados da ocasião.

1 de 3

Convidadas celebram Rosana Alves em jantar intimista

Wey Alves/Metropoles@weyalves_

2 de 3

Rótulos de vinhos e espumantes foram servidos durante o jantar

Wey Alves/Metropoles@weyalves_

3 de 3

Detalhes da mesa posta

Wey Alves/Metropoles@weyalves_

“Todos fazem parte do meu coração. São amigos especiais e eu tenho esse olhar para pessoas generosas e boas. Eu me conecto muito positivamente com as pessoas do bem”, detalhou Miranda Castro.

Ela emendou: “São pessoas que fazem parte da minha vida e é uma alegria ter alguém assim na nossa vida”.

Ao longo do jantar preparado pelo chef Rosario Tessier, a neurocientista compartilhou ensinamentos sobre se manter feliz e, consequentemente, beneficiar a saúde do corpo e da mente.

Trajetória de sucesso Somando 26 anos de atuação na neurociência, Rosana Alves tem pós-doutorado na área com ênfase em neuropsicofarmacologia. Ela também acumula livros publicados, sendo quase 20 títulos. O primeiro foi lançado em 2016 e recebeu a denominação A neurociência da felicidade.

Na edição, a psicóloga destrincha o que esse campo “diz” quanto ao tópico ser feliz. Intitulada O Designer da Decisão — 5 Técnicas para escrever sua própria história, a segunda obra da palestrante está voltada aos adolescentes.

“No livro, falo a respeito de proteção, codependência afetiva, abuso de drogas, profissão, relacionamento com os pais e como lidar com as frustrações da vida. Tudo isso alinhado com a neurociência”, sustentou Rosana.

Ela revela ter se apaixonado pelo tema na primeira aula relacionada ao assunto: “Falei assim: ‘É isso que quero para a minha vida’”. À época da escolha profissional, o segmento não era tão falado no Brasil, conforme rememorou a especialista.

Quatro pilares Convidadas reunidas em jantar em homenagem a Rosana Alves A especialista definiu a neurociência como a ciência que estuda o sistema nervoso para trazer sentido à vida humana ou explicação dessa vida. À coluna, Rosana Alves deu alguns conselhos valiosos sobre como cuidar do cérebro para ser mais feliz. Antes de listá-los, frisou a respeito das quatro dicas serem gratuitas, entretanto precisam de um determinado investimento, ou seja, tempo.

“O que considero lindo e me encanta é que quanto mais eu estudo, isso fica mais patente para mim. As principais estratégias para a saúde, tanto física quanto mental, e consequentemente, para felicidade, são gratuitas. Você precisa investir tempo e ter intencionalidade”, pontuou a neurocientista.

De acordo com Rosana, um dos pilares da saúde da felicidade é o sono: “Se eu me programar para dormir pelo menos 15 minutos a mais, isso irá trazer um bom resultado para mim”. Na sequência, o conselho da psicóloga envolve comer um pouco menos e optar por alimentos mais naturais. “Isso vai fazer total diferença”, cita. Na avaliação da neurocientista, o exercício físico se configura como “uma das mais importantes estratégias em relação a atingir um positivo nível de saúde”.

A neurocientista fez um adendo quanto à prática de atividade física, pois deve ser agradável por aumentar o surgimento de novos neurônios em regiões importantes do cérebro, a exemplo do hipocampo. “Quando o exercício é prazeroso, você pode ter esses benefícios em até sete dias de treinamento. Mas quando é o oposto, pode ocorrer a perda de neurônios”, garantiu Rosana com base em um estudo feito em um laboratório da Universidade de São Paulo (USP).

“Se cuidarmos, colocarmos em prática as quatro estratégias: sono; alimentação mais simples, saudável e natural; exercício físico prazeroso; e relacionamentos saudáveis”, recomendou a psicóloga. Ela acrescentou quanto aos benefícios provenientes das amizades: “Aqueles que têm amigos, dispõem de uma maior chance de uma vida mais saudável e longeva”.

Segundo Rosana, há estudos indicando que a solidão na adolescência e na velhice é mais prejudicial do que o tabaco. “Os relacionamentos são extremamente importantes”, finaliza.

Confira os detalhes do jantar, pelo olhar de Wey Alves

Miranda Castro, Rosana Alves e a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha Klecia Galvao Miranda Castro; Rosana Alves; primeira-dama do DF; Mayara Noronha Rocha; e Claudia Meireles Ana Maria Gontijo Keily Cristine Miranda Claudia Meireles e Markus Henrique Tavares Thamires França e Hellen Dias Miranda Castro e Ana Maria Gontijo Markus Henrique Tavares e Rosana Alves Juliana Beltrão Karina Curi e Miranda Castro Miranda Castro Miranda Castro e a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.