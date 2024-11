New York Times critica Supremo Tribunal Federal por desmonte da Lava Jato

No último domingo (25), o jornal americano The New York Times publicou uma reportagem criticando o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, acusando-o de desfazer a operação Lava Jato. A operação, que foi um marco no combate à corrupção no país, está sendo desmantelada, segundo o jornal, por decisões judiciais que rejeitam evidências e anulam condenações de réus importantes. O artigo, intitulado “Um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito”, foca especialmente nas ações do ministro Dias Toffoli.

O ministro Toffoli tem sido alvo de críticas por anular condenações de figuras como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Raul Schmidt. O argumento utilizado por Toffoli para justificar suas decisões é que as provas obtidas não são suficientes para fundamentar decisões judiciais. Além disso, ele também anulou multas aplicadas a grandes empresas envolvidas no escândalo, como a Odebrecht e a JBS, o que gerou ainda mais controvérsia.

A reportagem do New York Times levanta questões sobre a relação de Toffoli com o Partido dos Trabalhadores (PT), destacando que ele foi advogado do partido antes de sua indicação ao STF em 2009. Essa ligação, segundo o jornal, pode levantar dúvidas sobre a imparcialidade de Toffoli em suas decisões no Supremo.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA