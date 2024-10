O jornal The New York Times enviou à Perplexity uma notificação de “cessação e desistência” exigindo que a companhia pare de usar seu conteúdo em inteligência artificial generativa, na mais recente disputa entre veículos de notícias e empresas de IA.

A carta do NYT afirma que a forma como a Perplexity está usando seu conteúdo, inclusive para gerar resumos e outros tipos de resultados, viola a lei de direitos autorais.

+Após suspensão de proibição, Meta começa a notificar usuários brasileiros sobre uso de IA

Desde o lançamento do ChatGPT, os veículos têm alertado sobre os chatbots, que podem vasculhar a internet em busca de informações e criar resumos para seus usuários.

Na carta enviada à Perplexity em 2 de outubro, o NYT pediu à empresa que fornecesse informações sobre como o chatbot está acessando o site do jornal, apesar de seus esforços para impedi-lo.

A Perplexity havia garantido ao jornal que deixaria de usar a tecnologia de “rastreamento”, segundo a carta. Apesar disso, o NYT disse que seu conteúdo ainda aparece na Perplexity.

“Não estamos extraindo dados para construir modelos de base, mas sim indexando páginas da web e apresentando conteúdo factual como citações para informar as respostas quando um usuário faz uma pergunta”, disse a Perplexity à Reuters.

A startup também afirmou que pretende responder até 30 de outubro, prazo estabelecido pelo NYT, a fim de fornecer as informações solicitadas.

O NYT também trava disputa com a OpenAI, processada no final do ano passado sob a acusação usar milhões de seus artigos de jornais sem permissão para treinar seu chatbot de IA.

Este ano, a Reuters noticiou que várias empresas de IA estão contornando um padrão da web usado por veículos para bloquear a extração de seus dados usados em sistemas de IA generativa.

O post New York Times notifica startup de inteligência artificial por uso de conteúdo apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.