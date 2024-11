Neymar comemora vitória do Santos e rouba a cena em coletiva de Carille

Em meio a boatos sobre um retorno ao Santos em 2025, Neymar roubou a cena durante a coletiva do técnico Fábio Carille ao ligar para o atacante Guilherme, que também conversava com os jornalistas. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, parabenizou a equipe pela vitória sobre o Vila Nova, por 3 a 0, neste sábado (2), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado encaminhou de vez o acesso à elite do futebol nacional. Neymar literalmente vestiu a camisa do Santos. Em suas redes sociais, o atacante publicou uma imagem dele acompanhando a partida, com a legenda: “Voltamos para onde nunca deveria ter saído”, em alusão ao retorno iminente do clube à Série A.

Em outro post, ele aparece com o uniforme da equipe alvinegra, com vários corações, em preto e branco. Na coletiva, Guilherme parece não acreditar e até se emociona com a ligação de Neymar. O atacante do Santos ainda mostra o ídolo brasileiro para os seus filhos, antes de entregar o celular para Carille, que também agradece o carinho. O treinador ainda virou o aparelho para que os jornalistas possam ver. Os boatos sobre o retorno de Neymar ao Santos ganharam força após o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Osvaldo Nico, garantiu o jogador em 2025. “O Neymar vem para o Santos. Em junho. É a conversa que estamos tendo. Todo mundo jogou com o Neymar no Santos, até Love e André faziam gols. Ele vai para o Santos”, disse ao programa Pânico.

Questionado sobre a fala de Nico, o presidente Marcelo Teixeira tentou despistar em um primeiro momento, mas não tratou com otimismo um possível retorno de Neymar. “Você tem que perguntar pra ele, eu sou o presidente da diretoria, eu tenho meu vice-presidente da diretoria, tenho meus membros do comitê de gestão que respondem pela parte executiva. O doutor Nico deve responder como vice-presidente. Não existe nada com referência ao Neymar, já disse isso várias vezes, já reiterado várias vezes, já falamos sobre isso, sobre o Neymar, sobre o retorno dele, sobre o contrato dele em vigência”, afirmou ao ‘De Olho no Peixe’.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes