Neymar compra propriedade de luxo em Miami por US$ 26 milhões

O jogador Neymar comprou uma propriedade em Miami, no valor de US$ 26 milhões. A localização escolhida foi Bal Harbour, um bairro renomado por sua exclusividade e sofisticação. O vendedor da propriedade foi Bent Philipson, que é o fundador da consultoria Philosophy Care. Ele havia comprado o terreno por US$ 9,3 milhões em 2020, antes de demolir a casa que existia no local. Bal Harbour é conhecida por suas praias calmas e por abrigar hotéis de luxo, além de ser o lar do Bal Harbour Shops, um shopping center que reúne marcas de grife. Essa área é um destino popular entre aqueles que buscam um estilo de vida sofisticado e tranquilo. Além de suas características atrativas, o local está próximo da comunidade de Indian Creek, que é frequentemente referida como o “Bunker dos Bilionários”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos