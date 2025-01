Neymar desfalca Al Hilal por problemas estomacais

Neymar não estará disponível para o Al Hilal devido a problemas estomacais. O atleta ficou de fora do treinamento realizado na quinta-feira, conforme informado pela equipe. Além disso, ele ainda está em processo de recuperação de lesões anteriores. Na semana passada, Neymar participou de um jogo-treino, onde teve um desempenho positivo, marcando um gol na vitória do Al Hilal por 2 a 0 sobre o Al Fayha. Essa partida foi um passo importante para sua volta aos gramados. O clube aguarda ansiosamente o retorno do jogador, que está previsto para ocorrer na próxima segunda-feira, dia 7. Nesse dia, o Al Hilal enfrentará o Al Ittihad em uma partida válida pela Copa do Rei Saudita.

Sarah Paula

