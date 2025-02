Neymar é registrado no BID e já pode estrear pelo Santos

Neymar já pode entrar em campo pelo Santos. Nesta terça-feira (4/2), o camisa 10 foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, que permite sua inscrição nos demais campeonatos nacionais. Desta forma, o Peixe já pode inscrever o jogador na lista de atletas aptos a disputar o Campeonato Paulista.

Com isso, o Peixe já deve contar com Neymar para o duelo contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (5/2), às 21h35. Os times se enfrentam pela 7ª rodada do Paulistão.

Neymar assinou contrato de seis meses com o Santos e foi apresentado pelo clube na última sexta-feira (31/1). Nessa segunda-feira (3/2), o craque realizou sua primeira sessão de treinos com o Peixe, no CT Rei Pelé.

O novo camisa 10 do Peixe ainda tem condição física incerta e não sabe se entrará no jogo contra o Botafogo-SP como títular. A presença de Neymar em campo, no entanto, já foi garantida pelo técnico do Santos, Pedro Caixinha.