Neymar em Santos: quanto custa mansão em bairro onde craque deve morar

São Paulo — De volta ao Santos Futebol Clube, o jogador de futebol Neymar Jr. deve alugar uma mansão no Morro Santa Terezinha, no bairro do Marapé, um dos mais nobres de Santos, no litoral de São Paulo.

O que se sabe

Neymar estava jogando no time árabe Al-Hilal e voltou ao Santos no início de 2025.

O atacante chegou à Baixada Santista nesta sexta-feira (31/1). Uma festa está confirmada para 18h na Vila Belmiro, estádio do time de futebol, para celebrar a volta do jogador.

Neymar tem duas casas em condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá, também no litoral paulista. Mesmo assim, ele deve alugar uma mansão no Morro Santa Terezinha, que funciona como uma espécie de condomínio de luxo.

O morro está localizado a cerca de 15 minutos do Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé.

Apesar de conhecido como “Condomínio do Pelé”, o rei do futebol nunca chegou a morar no Morro Santa Terezinha. O técnico Jorge Sampaoli já residiu no local.

O Metrópoles apurou que, na região, o preço das mansões pode atingir mais de R$ 30 milhões. Uma casa com cinco quartos, dez banheiros e 1.200 m² na Rua Hércules Florence, por exemplo, custa R$ 35 milhões.

Uma outra mansão na região, com 3.000 m², oito suítes, 17 banheiros e seis vagas de garagem está à venda por R$ 32 milhões.

As imobiliárias da região apontam que o local é um condomínio privado que teve suas origens na década de 60. Cercado de Mata Atlântica, o Morro Santa Terezinha é fechado ao público e visitas só podem ser feitas com autorização dos moradores.