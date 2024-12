Neymar exalta Santos em evento de pôquer: ‘maior time do mundo’

Durante um evento de pôquer, Neymar fez uma declaração emocionante sobre sua ligação com o Santos, exaltando o clube e fazendo referência a Pelé. Ele não hesitou em afirmar: “Esse aqui é o maior time do mundo. Santos! Esquece. Maior time do mundo.” Essa manifestação de carinho pelo time da Baixada Santista ocorre em um momento em que o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, nutre o sonho de trazer o jogador de volta, que atualmente está vinculado ao Al-Hilal até junho de 2025. Em uma conversa descontraída com o jogador de pôquer André Akkari, Neymar também abordou a possibilidade de um futuro no Corinthians. Ele expressou seu respeito pelo rival, mas deixou claro que sua lealdade está com o Santos. “Eu respeito muito o Corinthians, mas você tem que respeitar muito o Santos”, disse Neymar, enfatizando a importância do clube em sua vida.

O craque, que ainda é jovem, reconheceu que jogar pelo Corinthians seria um desafio considerável. Ele reafirmou sua devoção ao Santos, afirmando que “o Santos é o time do meu coração.” Essa declaração reforça a conexão emocional que Neymar mantém com o clube que o revelou para o futebol mundial. A expectativa em torno de uma possível volta de Neymar ao Santos continua a crescer, especialmente com o desejo do presidente Marcelo Teixeira de concretizar essa contratação.

Publicada por Matheus Oliveira