Neymar foi o 3º jogador mais bem pago do mundo em 2024; veja ranking da Forbes

Próximo de retornar ao Santos em 2024, Neymar foi um dos jogadores mais bem pagos do mundo durante um período de um ano e meio de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O brasileiro ganhou aproximadamente US$ 80 milhões (R$ 472 milhões, na cotação atual) figurando entre os três mais bem pagos do mundo.

Para deixar o clube saudita, Neymar abriu mão de aproximadamente US$ 65 milhões (R$ 383 milhões) que ainda teria a receber. Contrato entre o jogador e o Al-Hilal foi rescindido de forma amigável.

Neymar faturou ainda outros US$ 30 milhões (R$ 178 milhões), sem contar o salário, o que totalizou US$ 110 milhões (R$ 651 milhões) em 2024, colocando o brasileiro em terceiro lugar na lista divulgadaada pela Revista Forbes em outubro.

De acordo com o ranking da Forbes, 3 dos 4 jogadores mais bem pagos eram do futebol saudita.

Cristiano Ronaldo, atualmente o jogador mais bem pago do mundo, defende o Al Nassr. Neymar, até então, atuava pelo Al-Hilal, enquanto Karim Benzema joga pelo Al Ittihad.

A única exceção entre os quatro mais bem remunerados é Lionel Messi, que veste a camisa do Inter Miami, nos Estados Unidos.

Top 10 jogadores mais bem pagos do mundo em 2024

A lista da Forbes leva em conta valores o salário dos jogadores e outros ganhos extra campo. Veja abaixo:

Quanto Neymar vai receber no Santos?

Neymar deve receber aproximadamente R$ 1 milhão por mês no clube da Vila Belmiro, sendo que o atleta ainda terá 90% de seus direitos de imagem. As informações foram divulgadas pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho, do UOL.

Ainda segundo o jornalista, Neymar espera ganhar dinheiro de outras formas, como publicidade, o que pode elevar a remuneração para R$ 6 milhões por mês, segundo projeções do Santos.

