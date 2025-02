Neymar ganha apoio de ex-juiz da Lava Jato após ataque de político

Ex-juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas saiu em defesa de Neymar após o jogador virar alvo de ataques do deputado federal André Janones, aliado de Lula. O parlamentar afirmou que Neymar é “sonegador de impostos”, “trai a esposa” e “tentou lucrar em cima dos outros com a privatização de praias”.

Considerado “linha-dura” no período em que ficou à frente da Lava Jato no Rio de Janeiro, Bretas rebateu Janones e lembrou a investigação de rachadinha que mira o político: “Há sério problema quando se critica outra pessoa sem ter idoneidade para tanto”.

Janones postou foto de Neymar com Bolsonaro ao criticar o jogador. Juiz Marcelo Bretas, que comandou a Lava Jato no Rio, defendeu Neymar. Ataque de Janones a Neymar gerou protestos até de seguidores do deputado. Janones coordenou as redes de Lula em 2022. Neymar foi defendido por ex-juiz da Lava Jato. Bruna Biancardi, Neymar e Mavie posam sorridentes no elevador. Neymar assina contrato com o Santos. Bruna Biancardi se despede da Arábia Saudita após Neymar deixar clube. Bruna Biancardi se manifesta sobre rescisão de contrato de Neymar.

Após a coluna revelar um áudio no qual Janones cobrava a devolução de salário de seus assessores, o STF determinou abertura de inquérito contra o parlamentar. Em setembro do ano passado, a Polícia Federal concluiu que as atitudes do deputado configuraram corrupção passiva, associação criminosa e peculato. O caso segue sob relatoria de Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal.

Na postagem que provocou a reação de Marcelo Bretas, o político mineiro escreveu: “Neymar voltou [ao Brasil]! Uma vergonha ver tanta gente tratar um sonegador de imposto que trai a esposa enquanto está grávida ser tratado como referência para alguém… Ele tentou até entrar na privatização das praias para lucrar em cima dos outros”.

Até admiradores de Janones julgaram a postagem acima do tom: “Te admiro, deputado. Gosto dos seus posicionamentos. Mas politizar este momento é perder apoio. É bola fora. O futebol é uma paixão muito além das preferências partidárias, tanto que Supla e Mano Brown, apoiadores da esquerda, estavam lá recebendo Neymar, o jogador de futebol”, pontuou um seguidor.

Neymar fixa raízes no Brasil, após 12 anos, para jogar no Santos.