Neymar não será convocado por Dorival e volta à seleção brasileira em 2025

Com grandes expectativas para seu retorno, Neymar não será convocado por Dorival Júnior para as partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na Data Fifa de novembro. Em consenso, comissão técnica, atacante do Al-Hilal e CBF concordaram em postergar esse retorno do camisa 10 para 2025 e deixá-lo fora da lista do treinador, que será anunciada nesta sexta-feira (1). Assim, Neymar poderá ganhar mais ritmo de jogo e melhorar seu condicionamento físico antes de voltar a defender o Brasil. Depois de um ano e quatro dias afastado dos gramados, Neymar voltou a disputar uma partida oficial na última semana, diante do Al-Ain, pela Liga dos Campeões asiática. Ele atuou 29 minutos, na vitória do Al-Hilal por 5 a 4.

Ao longo do último ano, o atacante passou por cirurgia após romper o ligamento do joelho e machucar dois meniscos enquanto defendia a seleção brasileira, em outubro de 2023. O Brasil enfrentará a Venezuela, fora de casa, no dia 14 de novembro e o Uruguai, no dia 19, em Salvador. Tanto a CBF quanto Neymar sabiam que uma eventual convocação dependeria da sua evolução nos treinamentos neste primeiro momento. Rodrigo Lasmar, médico da seleção, e a comissão técnica acompanharam a evolução do atacante. Na CBF, havia a expectativa inicial de que Neymar retornasse em agosto. O plano de Dorival e da CBF era aguardar a reestreia do atacante para, então, debater seu retorno à seleção.

Com o futuro definido, o jogador deve voltar a defender a amarelinha em março de 2025, em duelos com Colômbia e Argentina, também pelas Eliminatórias. Até lá, pode ganhar mais minutos pelo Al-Hilal e fortalecer seu condicionamento físico. Dorival e comissão técnica se resguardam também para evitar uma nova lesão do atacante, além de rusgas com o clube saudita e o técnico Jorge Jesus. Em 2023, quando havia sido recém-contratado pelo Al-Hilal, Neymar foi convocado por Fernando Diniz para os duelos com Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias.

Ele entrou em campo, foi titular e se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira, superando a marca de Pelé. No entanto, o episódio gerou um atrito. “Não sei porque está na convocação da seleção brasileira um jogador que está lesionado. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar”, afirmou o treinador português à época. A partir de janeiro, Neymar poderá ser inscrito pelo Al-Hilal para as disputas do Campeonato Saudita e Copa do Rei, e, consequentemente, ganhar mais minutos.

