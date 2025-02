Neymar para filho de Robinho: “Eu cuidarei de você”

São Paulo — De volta à Vila Belmiro nessa sexta-feira (31/1), Neymar Jr. prometeu que irá cuidar de Robson Júnior, atleta da base do Santos F.C. e filho do ex-jogador Robinho, que cumpre pena na PII de Tremembé, no interior de São Paulo, por uma condenação por estupro coletivo.

Neymar fez a promessa em um vídeo de Robson Júnior nas redes sociais, no qual o jovem comemorava o retorno do jogador ao Santos (Ver Vídeo Abaixo). No comentário, Neymar disse: “Bora moleque, teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você”.

Neymar e Robinho são amigos e chegaram a jogar juntos no Santos, em 2010, quando conquistaram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil daquela temporada. O filho de Robinho, Robson Júnior, tem 16 anos e joga como meia-atacante. Ele tem um contrato profissional com o Santos, válido até 2027.

Entenda