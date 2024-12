Neymar processa Luana Piovani por difamação e injúria

A briga pública entre Neymar e Luana Piovani ganha mais um capítulo: agora, o jogador decidiu processar a atriz por difamação e injúria.

O atleta decidiu abrir a queixa-crime após Luana Piovani tê-lo chamado de “traidor de mulher grávida” nas redes sociais.

Na ação, Neymar alega que as declarações de Luana Piovani nas redes sociais teriam facilitado a divulgação de ofensas contra a honra do jogador. O teor da queixa-crime foi revelado no portal Leo Dias.

A assessoria de Neymar informou que não vai se manifestar sobre o assunto. O jogador pede R$ 50 mil de indenização.

Luana Piovani versus Neymar

O início da treta veio quando Luana Piovani afirmou que Neymar, que é amigo de Pedro Scooby, seria uma péssima influência para seus filhos. Tudo começou quando a atriz se manifestou após o jogador firmar parceira para construir imóveis de luxo no litoral de Pernambuco e de Alagoas.

Neymar responde a Piovani, dizendo que ela deveria tirar o nome do jogador da boca. “Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda”, falou o atleta, em vídeo.