Neymar regulariza helicóptero que estava impedido de voar

O helicóptero de luxo usado pelo atacante Neymar Jr. para comparecer aos treinos do Santos na volta ao Brasil chegou a ser impedido de voar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2024. Avaliada em R$ 50 milhões, a aeronave teve seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) expirado em março do ano passado.

Segundo as normas da Anac, o documento precisa ser apresentado a cada três anos, em substituição à Inspeção Anual de Manutenção (IAM) e ao Relatório de Condição de Aeronavegabilidade (RCA). Neymar, contudo, conseguiu prorrogar o prazo ao apresentar documentações. Atualmente, os registros do helicóptero mostram que a validade do CVA atual termina em maio deste ano.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Neymar customizou seu helicóptero de luxo em Paris Reprodução 2 de 4 Helicóptero comprado por Neymar por R$ 50 milhões está com documentação suspensa Reprodução 3 de 4 Neymar comprou helicóptero em 2019 Reprodução 4 de 4 Neymar comprou helicóptero avaliado em R$ 50 milhões em 2019 Reprodução

O certificado deve ser emitido por organizações de manutenção certificadas, segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC), ou por mecânicos aeronáuticos habilitados na Anac. O envio é feito pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em formulário específico.

Neymar Jr. usou o helicóptero para comparecer ao primeiro treino em seu retorno ao Santos, na segunda-feira (3/2). Morando em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o craque terá de seguir diariamente para os treinos em Santos. O custo de cada viagem de ida e volta foi calculado em R$ 7 mil.

O jogador assinou contrato de seis meses com o clube brasileiro e passou a usar a camisa 10 já no Campeonato Paulista. Ele atuou contra o Botafogo-SP na última quarta-feira (5/2).

O luxo de Neymar nos ares

O helicóptero, prefixo PP-NJR, foi comprado pela Neymar Sport e Marketing Ltda., empresa do atacante, em maio de 2019. A aeronave, um Airbus BK 117 D-2, pesa 3,7 toneladas, tem dois motores turboeixo, autonomia para voos noturnos e capacidade para 10 pessoas, incluindo o piloto.

A aeronave foi customizada em Paris, com bancos de couro com o símbolo do Batman, super-herói preferido do jogador. Os demais acessórios também são de alto padrão.