Neymar retorna aos gramados com a presença da filha na Champions League asiática

A partida entre Al-Hilal e Al-Ain, válida pela Champions League asiática, é um momento significativo para Neymar, que retorna aos gramados após mais de um ano afastado devido a uma séria lesão no joelho. Este jogo também é especial porque marca a primeira vez que sua filha, Mavie, está presente nas arquibancadas para apoiar o pai. Mavie, que nasceu em 6 de outubro de 2023, chegou ao mundo pouco antes da lesão de Neymar, que ocorreu em 17 de outubro durante um jogo da seleção brasileira. A presença da filha no estádio traz um novo significado ao retorno do jogador, que enfrentou um longo período de recuperação.

Bruna Biancardi, mãe de Mavie, levou a menina ao Estádio Hazza bin Zayed, onde ela estava vestindo uma camisa do Al-Hilal com o número 10 e a palavra “papai” estampada nas costas. Embora Neymar não tenha iniciado a partida como titular, devido ao tempo que ficou fora dos campos, a expectativa em torno de sua participação era alta. O atacante entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Nasser Al-Dawsari. Jogou por 29 minutos e quase fez um gol da entrada da área. O resultado foi 5 x 4 para o Al-Hilal. A comissão técnica da seleção brasileira está atenta ao seu desempenho, pois ele pode ser convocado para os próximos jogos contra Venezuela e Uruguai, programados para novembro.

