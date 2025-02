Neymar se apresenta no Santos ao lado dos três filhos. Veja!

No Brasil, para atuar no Santos, Neymar Jr. foi apresentado aos torcedores do clube do litoral de São Paulo nesta sexta-feira (31/1). Na Vila Belmiro, o craque surgiu num registro raro ao lado dos três filhos: Davi Lucca, Mavie e Helena.

Nas imagens, publicadas pelo time, o atacante ainda está acompanhado dos pais e da irmã, Rafaella Santos, além da mulher, Bruna Biancardi, que está à espera de mais um herdeiro.

O vídeo repercutiu, uma vez que os internautas especulam que Neymar não convive tanto com a caçula, fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly.

Antes do Santos, o boleiro jogava no Al-Hilal, da Arábia Saudita e, por conta do contrato, estava morando em Dubai.

Antes da apresentação, Neymar comemorou o retorno ao clube em que foi revelado ao futebol profissional.

“Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal… fui muito feliz aqui”, lembrou.

Apoio dos fãs e da torcida

O pai de Mavie pediu para que os torcedores e os admiradores da sua arte continuem o apoiando.

“Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram, até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz”, frisou.

Orgulho de voltar ao Santos

Por fim, Neymar afirmou que se sente realizado em retornar para o alvinegro, onde ganhou uma Libertadores, em 2011.

“É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que essas palavras já foram escritas. E talvez já tenham sido mesmo. E eu estou muito feliz em poder escrever de novo”, concluiu.

