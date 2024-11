Neymar se pronuncia após rumores sobre ausência da irmã na festa da filha

Neymar se manifestou nas redes sociais em resposta a especulações sobre a ausência de sua irmã, Rafaella Santos, na celebração do primeiro aniversário de sua filha, Mavie. O jogador se mostrou incomodado com os comentários e esclareceu que Rafaella esteve presente na festa, desmentindo os rumores que circulavam entre os fãs. Os boatos sobre a suposta falta da irmã começaram a ganhar força quando os seguidores notaram que ela não aparecia nas fotos divulgadas do evento. Para reforçar sua afirmação, Neymar destacou que Rafaella não apenas compareceu, mas também presenteou a sobrinha com um conjunto de louças personalizado, demonstrando seu carinho. A festa de Mavie foi realizada na luxuosa mansão de Neymar, localizada em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares e amigos próximos, criando um ambiente festivo e acolhedor para celebrar o primeiro ano de vida da menina.

Veja como foi a festa de Mavie:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira