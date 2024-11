Neymar, que ainda não completou 10 partidas oficiais pelo Al Hilal, se tornou uma figura central na campanha da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2034. O jogador brasileiro compartilhou sua satisfação em viver no país e elogiou a calorosa recepção que recebeu desde sua chegada. Ele enfatizou que a visão externa sobre a Arábia Saudita muitas vezes não reflete a realidade, sublinhando a importância de se familiarizar com a cultura local.

Como um dos principais embaixadores da candidatura, Neymar destacou a infraestrutura do futebol saudita, reconhecendo seu papel significativo no mercado esportivo. Ele acredita que essa estrutura tem sido fundamental para atrair outros jogadores de destaque para a liga, o que, segundo ele, elevará a qualidade do Campeonato Saudita e trará benefícios para a seleção nacional nos próximos anos.

O atleta projetou que, em uma década, a Arábia Saudita poderá se consolidar como uma das seleções mais competitivas do mundo, ressaltando a evolução constante dos jogadores locais. Neymar também expressou entusiasmo pela oportunidade de atuar na liga saudita, prevendo que mais estrelas do futebol internacional seguirão seu exemplo e se juntarão ao campeonato.

A presença de Neymar no Al Hilal não apenas aumenta a visibilidade do futebol saudita, mas também contribui para a transformação do cenário esportivo no país. Sua influência pode ser um fator decisivo para o crescimento do esporte na região, atraindo a atenção de torcedores e investidores.

