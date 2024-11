Neymar tem acordo para retornar ao Santos em 2025, diz jornalista

Atualmente, Neymar Júnior está no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Segundo o jornalista, a rescisão do time saudita já está sendo trabalhada e a ideia é anunciar a quebra de contrato com a equipe do Oriente Médio assim que o Campeonato Brasileiro Série B for encerrado.

Brasileirão Série B que o Santos confirmou o acesso para a Série A após vencer o Coritiba por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, no Paraná, pela 36ª rodada da competição. Além da promoção para a elite do futebol brasileiro, o clube paulista confirmou o título da segunda divisão depois do tropeço do Mirassol e do Novorizontino na 37ª rodada, fazendo com que ambas as equipes não consigam alcançar ou ultrapassar a marca de 68 pontos, já atingida pelo time da Vila Belmiro.