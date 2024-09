NFL: Eagles batem Packers no primeiro jogo da história no Brasil

A primeira partida da National Football League (NFL) em solo brasileiro marcou o que os fãs de futebol americano esperam ser o início de um vínculo. Os Eagles venceram os Packers, nesta sexta-feira (6/9), por 34 x 29, em jogo realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O primeiro jogo da NFL no Brasil contou ainda com as apresentações de Luísa Sonza no hino nacional e Anitta no intervalo.

Os Packers começaram melhor e abriram o placar com um field goal de 31 jardas convertido pelo kicker Brayden Narveson. Então, os “cheese heads” venciam os Eagles por 3 x 0. Com a vantagem parcial, o time de Wisconsin tentou converter uma quarta descida, mas não teve sucesso. No entanto, Narveson converteu outro field goal e ampliou para 6 x 0.

Luísa Sonza canta hino nacional

Anitta se apresenta no intervalo da NFL

No segundo período, os Eagles viraram. Jalen Hurts acertou o passe para Barkley que pousou no chão com os pés na endzone, o que anotou o primeiro touchdown da história da NFL no Brasil. Então, Eagles vencia 7 x 6. A resposta dos Packers, porém, demorou pouco. Jayden Reed correu, driblou e marcou um touchdown para revirar a partida em 12 x 7 para os cheese heads.

Os Eagles não deixaram barato e viraram, mais uma vez, com Barkley. Ele fez outra jogada terrestre de dribles para anotar mais um touchdown e deixar o jogo 14 x 12 para o time de Philadelphia. A vantagem durou pouco, pois Reed fez outro touchdown e deixou 19 x 14 para os Packers.

Reviravoltas O segundo tempo teve mais reviravoltas. Primeiro, Aj Brown anotou um touchdown que fez 24 x 19 para os Eagles. Os Packers revidaram com o touchdown de Watson que virou para 26 x 24. O time de Philadelphia revidou com outro touchdown de Barkley, o que deixou em 31 x 26 para os Eagles.

Após um field goal, os Packers diminuíram e os Eagles venciam por 31 x 29. A partir daí o time da Philadelphia passou a abusar das faltas para picotar o jogo e ficar com a vitória, o que funcionou. Ainda deu tempo de Elliot converter um field goal e fazer 34 x 29 para finalizar a partida, encerrando a estreia da liga em solo brasileiro, para delírio da torcida que marcou presença em Itaquera.