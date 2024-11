NFL: onde assistir todos os jogos da Semana 11

A National Football League (NFL), principal liga de futebol americano, está em andamento e se encaminha para sua décima semana, e você pode conferir onde assistir a todas as partidas aqui, no Olhar Digital. A liga mais rica do mundo sempre promete duelos emocionantes e partidas decididas no detalhe.

Como sempre, os jogos da Semana 11 da NFL acontecem no intervalo de quinta (14) até a próxima segunda-feira (18).

Veja onde assistir a todos os jogos da Semana 11 da temporada 2024 da NFL:

O jogo com transmissão da RedeTV! ainda não foi divulgado. Esta publicação será atualizada.

O que é NFL Redzone? O NFL RedZone é um canal especial oferecido pela NFL que foca em transmitir os momentos mais emocionantes dos jogos de futebol americano aos domingos durante a temporada regular. Em vez de exibir uma única partida, o RedZone acompanha todos os jogos em andamento simultaneamente, destacando principalmente as jogadas dentro da “red zone” — a área do campo entre as 20 jardas finais e a linha de gol do adversário, onde há uma maior chance de pontuação.

Quando acontecem os jogos da NFL? As temporadas da NFL vão tradicionalmente de setembro a fevereiro (terminando com o Super Bowl). Durante a temporada, as partidas acontecem às quintas-feiras, domingos e segundas-feiras. A maioria dos jogos são disputados no domingo, desde o início da tarde no Brasil. Em geral, às quintas apenas uma partida acontece, o chamado Thursday Night Football. O mesmo acontece nas segundas, com o Monday Night Football, e também na noite do domingo, quando é disputado o Sunday Night Football. Estas três partidas semanais estão no horário nobre da TV americana.

A temporada da NFL é composta por quantas partidas? Ao todo, a temporada regular da NFL tem 18 semanas, com cada um dos 32 times jogando em 17 partidas, além de uma semana programada de descanso, a bye week. Depois disso, os mais bem classificados disputam os playoffs em partidas únicas, até o Super Bowl.