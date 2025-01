Nhoque frito recheado com queijo: faça a receita saborosa no jantar

Trazida da Itália, o nhoque é uma das massas mais famosas do mundo. Tradicionalmente, a receita é feita com batatas e farinha, mas no Brasil já ganhou diferentes versões. Uma das mais gostosas é o nhoque frito recheado com queijo, que é delicioso e muito fácil de fazer.

Veja o passo a passo completo a seguir:

Nhoque frito recheado com queijo

Ingredientes

1 kg de mandioquinha cozida e espremida

2 colheres (sopa) de manteiga

1 envelope de caldo de galinha em pó

1 ovo

1 xícara (chá) de maisena

1 xícara (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal a gosto

2 xícaras (chá) de queijo provolone em cubos

Farinha de trigo para empanar

Ovos batidos para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Queijo parmesão ralado para polvilhar

