Niall Horan, ex-One Direction, emociona com desabafo sobre Liam Payne

Ex-colega de Liam Payne no One Direction, Niall Horan usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte do amigo. O cantor faleceu, aos 31 anos, após pular da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Niall, que também assinou o post conjunto do grupo One Direction, publicou uma mensagem em seu perfil nas redes sociais.

Liam Payne ganhou mais de 1 milhão de seguidores após sua morte. Liam Payne surgiu no One Direction. Liam Payne morreu após pular de uma sacada na Argentina. Liam Payne: cantor morreu aos 31 anos

“Estou completamente destruído pela morte do meu incrível amigo, Liam. Ainda não parece real”, começou Niall.

“Liam tinha um amor pela vida e uma paixão pelo trabalho quer eram contagiantes. Ele era o mais animado e brilhante em qualquer sala, sempre fazendo todos se sentirem felizes e seguros”, seguiu o cantor.

Em seguida, ele falou das boas memórias com o amigo. “Todas as risadas que demos juntos, às vezes por coisas muito simples, seguem voltando à minha cabeça”, pontuou.

Por fim, ele prestou homenagem aos familiares de Liam e lamentou a despedida.

“Eu me sinto sortudo de tê-lo visto recentemente. Infelizmente, não sabia que após aquele ‘tchau” e aquele abraço, diria um adeus definitivo”, concluiu.