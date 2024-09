Nicole Bahls revela motivo de ficar 3 anos sem entrar no mar. Entenda

1 de 1 Foto colorida de Nicole Bahls – Metrópoles – Foto: nullNicole Bahls revelou o motivo inusitado que a fez evitar o mar por três anos: medo de se banhar nas cinzas de pessoas cremadas jogadas nas águas. Em um vídeo, a apresentadora relembrou a história e viralizou nas redes sociais neste domingo (29/9).

“Tem uma outra história engraçada. Eu fiquei quase três anos sem entrar no mar. Essa história eu já contei em algum canto. E aí, todo mundo ia na água. 40 graus no Rio e eu, nada. ‘Vamos na água’, e eu: ‘Ah, não quero ir agora, se não, vai estragar meu bronze’”, inicia a influenciadora em vídeo postado nas redes sociais.

“Aí, vocês não sabem. Eu botei na minha cabeça que… Eu conversava com o povo chique do Rio, e eles sempre falavam: ‘Quando eu morrer, vou cremar e vou jogar aqui no Pepê (praia do RJ)’. ‘Minha mãe faleceu, a gente cremou e jogou no mar’. Aquilo foi entrando na minha cabeça. O quê? Eu entro na água, tomo um caldo, vou beber água e vou engolir água de… entendeu? As águas todas misturadas com o corpo dos outros? Ah, não. Aí, eu parei de entrar no mar”, finalizou.

