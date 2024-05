Nikki Haley diz que votará em Trump, seu adversário nas prévias

Ex-governadora disse que o governo Biden foi uma “catástrofe” e que apoiará o republicano, apesar de ele não ser “perfeito“

Nikki foi adversária de Trump em disputa interna do Partido Republicano WikimediaCommons

PODER360 23.mai.2024 (quinta-feira) – 15h38



A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley afirmou na 4ª feira (22.mai.2024) que vai votar em Donald Trump para a eleição dos Estados Unidos. Haley foi a principal concorrente de Trump na disputa interna do partido Republicano para decidir o candidato à Presidência pelo partido.

Essa foi a 1ª aparição pública feita pela ex-candidata desde que ela desistiu de concorrer ao cargo em março, quando perdeu a disputa interna na chamada Super Tuesday, dia que reúne as principais disputas primárias nos Estados norte-americanos. “Biden foi uma catástrofe. Portanto, votarei em Trump”, afirmou Haley. As informações são da Associated Press.

Em sua fala, Haley aconselhou Trump a “alcançar as milhões de pessoas” que votaram nela na disputa republicana e “não presumir que elas estarão” automaticamente com ele nas eleições de novembro.

Conforme a Associated Press, o Partido Democrata, do presidente norte-americano Joe Biden, considera os eleitores de Haley como votos indecisos. O diretor de comunicação da campanha de Biden, Michael Tyler, afirmou que “nada mudou para os milhões de eleitores republicanos que continuam a votar contra Donald Trump nas preliminares”.

“Somente uma campanha está trabalhando duro todos os dias para ganhar o apoio deles, que a é do presidente Biden”, completou.