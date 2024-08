Nikolas diz em reunião ter “dúvidas” sobre Pablo Marçal

Chamado a ajudar na campanha de Ricardo Nunes (MDB), o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) disse ao prefeito de São Paulo ter “dúvidas” sobre um dos principais adversários do emedebista na disputa: Pablo Marçal (PRTB).

A fala foi feita por Nikolas durante uma reunião com Nunes na quinta-feira (15/8), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O encontro foi articulado pelo governador Tarcísio de Freitas, que participou da conversa.

Segundo relatos dos participantes, Nikolas reconheceu que Marçal domina bem as técnicas de comunicação digital. O deputado, porém, afirmou ter “dúvidas” em relação ao ex-coach que não o permitem confiar nele ainda.

Tarcísio recorreu a Nikolas após pesquisas internas da campanha de Nunes apontarem um crescimento de Marçal entre o eleitorado bolsonarista, sobretudo depois do início dos debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo.

Deputado federal mais bem votado do país nas eleições de 2022, com 1,47 milhões de votos, Nikolas foi chamado para dar sugestões sobretudo para a área de redes sociais, espaço em que o ex-coach tem melhor desempenho.

Nikolas se recusa a gravar vídeo para Nunes Na reunião de quinta, como noticiou a coluna, Nikolas Ferreira fez um diagnóstico dos erros da campanha de Nunes, sugeriu ideias, mas se recusou a gravar um vídeo declarando apoio e pedindo votos no atual prefeito.

A negativa veio em meio à crítica de bolsonaristas de que “falta reciprocidade” da campanha do prefeito. Interlocutores de Jair Bolsonaro reclamam que os marqueteiros de Nunes tentam esconder o ex-presidente.