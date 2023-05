Nikolas Ferreira diz que operação da PF contra Bolsonaro foi ‘caça às bruxas’: ‘Perseguição política’

Em entrevista ao Pânico, parlamentar afirmou que não se impressionaria caso ex-presidente se tornasse inelegível: ‘Sabem que é uma força gigantesca’

Reprodução/Jovem Pan News

Nikolas Ferreira foi o convidado do programa Pânico



Nesta segunda-feira, 15, o programa Pânico recebeu o deputado federal Nikolas Ferreira. Em entrevista, ele falou sobre a operação da Polícia Federal que foi até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 3 de maio, em busca de investigar suposta fraude em cartões de vacina. “Minha leitura e análise do que tenho é que, infelizmente, a Polícia Federal, que eu respeito muito, está sendo usada para fins políticos. Nunca vi uma operação para ir atrás de um cartão vacinal de ex-presidente. Sou a favor das coisas serem esclarecidas. Malas de dinheiro [foram encontradas] anteriormente, agora todo mundo esquece isso. Eu vejo que realmente é uma tentativa de desgaste político para poder achar algo e tornar o Bolsonaro inelegível”, opinou. “No rumo em que as coisas estão, eu ficaria zero surpreso se conseguissem tornar o Bolsonaro inelegível. Sabem que ele é uma força política gigantesca. Onde chega, arrebata multidões. Tem o apoio absurdo do agro e da classe trabalhadora do nosso país, enquanto o outro presidente tem chamado os produtores rurais de fascistas e ofendendo quem é a locomotiva do país. Acredito que é uma caça às bruxas. Quem tiver que pagar, pague. Mas é bem claro que é uma perseguição política que está acontecendo”, complementou.

O parlamentar afirmou estar preocupado com a democracia brasileira e fez críticas ao STF. “Para ser bem sincero, o retrato do Brasil é muito desanimador. Para ser bem sincero, nossa democracia é um falso deus, é mentirosa. Que democracia é essa que as pessoas têm medo de falar contra o STF? Abrir os olhos da juventude que não viu os escândalos de corrupção do PT no passado e agora vai ser seduzida a votar no PT outra vez. Nossa luta não é por votar de quatro em quatro anos”, disse.

“Eu acredito que é muito fácil visualizar o que estão fazendo comigo. Através de uma pressão financeira, querem fazer com que isso me pare ou que faça com que eu recue, exatamente porque sabem que minha voz está chegando em locais que eles não querem que chegue. A mensagem foi levada para muitas pessoas. Existem sacrifícios, eles ficam a todo momento dobrando a aposta para tentar me calar. Não vou me transformar naquele cara que modula sua voz, minha essência combativa me trouxe aqui e vai me manter”, respondeu Ferreira. Nos últimos meses, Nikolas já foi condenado a pagar indenizações a políticos como Luiz Inácio Lula da Silva e Duda Salabert.

O deputado ainda falou sobre o adiamento da PL das Fake News e afirmou que a oposição deve se manter atenta para eventuais projetos de lei que sejam similares. “A gente teve uma breve vitória, que foi impedir que tivesse a votação do PL da Censura na Câmara, mas sabe que a esquerda tem suas estratégias em relação a projetos, regimentos, processo legislativos. Vão basicamente fatiar o PL da Censura e colocar outros projetos de lei”, argumentou. “Eu acho que a gente realmente tem que ficar bastante atento, nossa liberdade vem sendo tirada aos poucos. Quando digo isso, muita gente atrela à questão econômica, mas na Venezuela começou com a interferência do Judiciário. Aqui no Brasil já está começando isso. Não digo que vamos virar uma ditadura, mas estamos no começo dela. A gente está vivendo um estado de exceção e muita gente ainda não se ligou”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Nikolas Ferreira: