Nikolas Ferreira, Monark e Bárbara ‘Te Atualizei’ têm perfis suspensos no Twitter

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), o youtuber Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, e a influencer Barbára Destefani, do canal “Te Atualizei”, tiveram suas contas suspensas nesta sexta-feira, 13, no Twitter. Ambos os perfis foram retidos por decisões judiciais. Nas páginas, a informação é de que as contas foram retiradas do ar em resposta a uma demanda legal. Desde o último domingo, 8, quando ocorreu os atos de vandalismo em Brasília – invasão na Praça dos Três Poderes, os três fizeram publicações sobre o assunto. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto foram depredados. Dos três, apenas Nikolas Ferreira já teve sua conta do Twitter suspensa, no ano passado, por determinação judicial.

