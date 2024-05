Nikolas Ferreira presenteia mulher com anel avaliado em R$ 15 mil

Deputado comemorou 1 ano do casamento com Lívia Orletti e também deu brincos para a filha Aurora

Nikolas compartilhou em seus perfis nas redes sociais uma foto da mão da mulher Lívia Orletti com o anel de presente Reprodução/Instagram @nikolasferreiradm

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) presenteou a mulher, Lívia Orletti, com uma joia avaliada em R$ 15.000 para comemorar o aniversário de 1 ano do casamento dos 2. O anel de ouro branco com esmeralda e brilhantes é da joalheria mineira Simony.

O congressista contratou um chef para cozinhar para a ocasião na residência do casal e também presenteou a filha do casal, Aurora, de apenas 1 mês de idade com brincos. Ele e Livia Orletti se casaram em abril de 2023 em uma fazenda no Espírito Santo.

