Nikolas Ferreira protocola notícia-crime contra Duda Salabert

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) protocolou uma notícia-crime contra Duda Salabert (PDT), sua colega na Câmara e adversária política em Minas Gerais. O parlamentar pediu à Polícia Federal investigação apontando um suposto uso indevido do fundo eleitoral pela congressista na corrida à Prefeitura de Belo Horizonte, nas eleições municipais deste ano.

Como mostrou a coluna, Duda Salabert destinou R$ 5 milhões à empresa de Vitor Colares, um ex-assessor de seu gabinete. Ele deixou a equipe da parlamentar em Brasília em março deste ano, dois meses após abrir a Alafia Ati Rere Comunicação Ltda, que recebeu os valores. A companhia foi contratada para ações de publicidade e propaganda da candidata, que terminou o primeiro turno em quinto lugar, com 7% dos votos.

Na denúncia apresentada, Nikolas Ferreira aponta à PF: “A deputada adotou como modus operandi a transferência de recursos eleitorais a empresas registradas em nome de seus ex-assessores parlamentares que, na véspera do período eleitoral, deixavam suas funções no Gabinete para constituírem empresas que, logo depois, recebiam quantias milionárias de recursos públicos”.

O deputado afirma que teria havido crime de apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral.

A petição encaminhada pelo deputado solicita à Polícia Federal em Minas Gerais a abertura de Inquérito Policial para investigação não somente de Duda Salabert, como também dos ex-assessores que prestaram serviço na campanha e suas empresas.

Duda Salabert nega qualquer irregularidade

Duda Salabert afirma que o ex-assessor deixou o seu gabinete justamente para se dedicar à campanha eleitoral e alega não haver qualquer irregularidade na contratação da Alafia Comunicação.

“Toda a nossa campanha foi feita com rigor ético e legal. A prestação de serviços foi amplamente reconhecida e noticiada em vários veículos de imprensa como a que mais engajou nas redes sociais, a mais criativa, entre outros”, disse em nota.

A deputada também argumentou que “a escolha pela empresa se deu justamente pela expertise do profissional Vitor Colares” e pelo seu reconhecimento “como um dos melhores da área no Brasil, conforme os prêmios que já ganhou por campanhas eleitorais”.

Nikolas Ferreira e Duda Salabert travaram uma batalha nas eleições municipais. Enquanto ela foi candidata e apoiou a reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD) no segundo turno, o deputado se engajou para eleger Bruno Engler (PL) prefeito de Belo Horizonte. O atual gestor acabou reeleito, com 53,73% dos votos válidos.