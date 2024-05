Ninguém cruza a linha sem pagar o preço, diz China sobre Taiwan

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores apela aos EUA para refletir “profundamente” sobre seu comportamento

Taiwan é governada de forma independente, mas a China considera a ilha parte do seu território; na foto, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning Divulgação/Ministry of Foreign Affairs of China

28.mai.2024 (terça-feira)



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse na 2ª feira (27.mai.2024) que nenhum país, organização ou indivíduo pode “pisar ou mesmo cruzar a linha” na questão de Taiwan sem pagar “nenhum preço”. A declaração foi feita ao responder a jornalistas sobre medidas tomadas por Pequim contra 12 corporações de defesa dos EUA e 10 executivos norte-americanos.

Segundo a agência Xinhua, a China estaria respondendo a sanções impostas pelos EUA às empresas chinesas por questões relacionadas à Rússia e ao fato de os EUA apoiarem o novo presidente de Taiwan, Lai Ching-Te (DPP, sigla em inglês para Partido Democrático Progressista).

Taiwan é governada de forma independente desde o fim de uma guerra civil em 1949. A China, no entanto, considera a ilha como parte do seu território, na forma de uma província dissidente. No poder desde 2016, o partido de Lai Ching-Te defende a autonomia da região em relação à China.

Os EUA, apesar de aceitarem a política de “uma só China”, são aliados de Taiwan. O presidente norte-americano, Joe Biden (Partido Democrata), já disse em diversas ocasiões que ficará ao lado de Taiwan no caso de uma invasão chinesa na ilha.

“Nenhum país, organização ou indivíduo deve subestimar a forte determinação, a vontade e a capacidade do governo e do povo chinês de defender a soberania e a integridade territorial de nossa nação, ou imaginar que eles poderiam pisar ou até mesmo cruzar a linha na questão de Taiwan sem pagar nenhum preço”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês.

“Continuaremos a tomar todas as medidas necessárias para proteger nossos direitos e interesses legítimos e legais”, afirmou Mao. Segundo ela, Pequim apela aos EUA para refletir “profundamente” sobre seu comportamento, assumir sua responsabilidade pela eclosão e escalada da crise na Ucrânia, parar de “difamar e pressionar” e de “abusar” de sanções unilaterais que classificou como ilícitas.

