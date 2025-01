Nissan já garantiu as baterias dos seus veículos elétricos vendidos nos EUA

A Nissan firmou um acordo para comprar 20 GWh de baterias da SK On, uma empresa coreana de energia. O volume é o suficiente para alimentar cerca de 300 mil veículos elétricos que serão vendidos nos Estados Unidos. As informações são do Electrek.

Por outro lado, os planos de produção de carros elétricos da montadora sofreram atrasos significativos. Inicialmente, a produção na fábrica de Canton, Mississippi, estava prevista para começar em 2024, mas a data foi adiada para 2026, e agora, com novas preocupações sobre lucratividade e demanda, a produção está programada apenas para 2028.

Além dos atrasos, a Nissan também cancelou planos para produzir um SUV elétrico menor, que ficaria entre os modelos LEAF e Ariya, em sua planta nos EUA.

Leia mais:

Mesmo com planos adiados na produção de carros elétricos, a Nissan já se movimentou para garantir as baterias dos modelos (Imagem: Memory Stockphoto / Shutterstock)

Esse modelo seria o quinto veículo elétrico a ser fabricado em Canton, após a produção de sedãs elétricos Nissan e Infiniti. A montadora afirmou que está agora focada em projetos mais rentáveis e com maior demanda.

Nissan em busca de mais influência nos EUA

Embora a produção de veículos elétricos da Nissan esteja demorando para decolar nos EUA, a empresa está investindo na expansão de sua cadeia de suprimentos , com o fornecimento de baterias da SK On, que começará a ser utilizado em 2028.

. Apesar dos planos já em execução, a Nissan não espere alcançar benefícios significativos com sua colaboração com a Honda até cerca de 2030.

Nos últimos anos, a participação da Nissan no mercado de veículos nos EUA caiu para 5,8%, e a montadora enfrentou uma competição crescente, especialmente de empresas como Tesla e BYD.

Em 2024, a Nissan vendeu pouco mais de 31.000 carros elétricos nos EUA, com a maioria das vendas vindo dos modelos Ariya e LEAF. Esse cenário coloca desafios adicionais para a empresa, que, até 2028, enfrentará uma concorrência ainda mais acirrada de novos modelos de elétricos no mercado.

Vivendo um momento de queda nas vendas nos EUA, a Nissan quer retomar sua presença no país (Imagem: Alexiushan / Shutterstock)

