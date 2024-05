Nível da Lagoa dos Patos sobe 20 cm em 24h e iguala recorde de 1941

Em meio às fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde abril, o nível das águas da Lagoa dos Patos voltou a subir nesta quinta-feira (16/5), atingindo 2,80 m e igualando o recorde histórico de 1941, segundo dados do MetSul. Em 24h, as águas subiram 20 cm, de acordo com as medições realizadas às 7h de quinta (16/5) e de quarta-feira (15/5) pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

A cota de inundação da Lagoa dos Patos foi ultrapassada há mais de duas semanas. Não foram registrados volumes de chuvas nas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul, porém, a propagação das cheias na Região Hidrográfica do Guaíba ainda está ocorrendo.

O rio Jacuí tem níveis elevados no delta do rio, na confluência com o Guaíba. O rio dos Sinos e o rio Gravataí seguem em tendência de estabilidade, caminhando para um lento declínio, pois eles são represados pelos altos níveis do Guaíba.

O nível das águas do Lago Guaíba caiu 24 centímetros em 24 horas, segundo dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Agência Nacional de Águas (ANA).

De acordo com a Sema, o Guaíba deve se manter em níveis elevados, com prolongamento da cheia durante toda essa semana.