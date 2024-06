Nível do Guaíba sobe novamente e deixa ruas de Porto Alegre inundadas

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, voltou a superar a cota de inundação (3,6 metros) na madrugada desta segunda-feira (3), conforme medição realizada na Usina do Gasômetro, na região central da cidade. Da 0h às 7h da manhã, a água subiu cerca de 46 centímetros, atingindo pico de 3,86 metros. Desde então, a inundação baixou alguns centímetros, mas continua atingindo as ruas da capital gaúcha. No sábado (1º), o nível ficou abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês de enchentes no Rio Grande do Sul. Às 11h daquele dia, a medição marcou 3,52 metros. De acordo com a agência meteorológica MetSul, a cheia registrada nesta segunda-feira está relacionada ao vento forte no norte da Lagoa dos Patos, que dificulta o escoamento do Guaíba. A vazão mais lenta e o represamento das águas têm como consequência a elevação do nível em Porto Alegre.

Durante a manhã, quem esteve na região do Cais Mauá, no centro histórico, encontrou a água batendo na altura da canela. Já na zona sul, o vento forte levou à formação de ondas na orla do lago, que foi novamente inundada.No início da tarde, segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação, a cidade tinha 17 vias completamente bloqueadas pela enchente.

*Com informações do Estadão Conteúdo