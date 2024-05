Nível do Guaíba volta a subir, chega a 5,19m e pode bater novo recorde

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre (RS), subiu novamente e pode quebrar recordes mais uma vez. Segundo informações da Agência Nacional de Saneamento Básico (ANA), a medição feita às 4h15 desta terça-feira (14/5) apontava 5,17 metros. Porém, de acordo com o portal GZH, às 5h15, a medição no Cais Mauá já estava em 5,19 metros.

Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica que o Guaíba pode ultrapassar o pico de 5,35 m entre esta terça (14) e quarta-feira (15) – em 5 de maio, o nível do rio bateu recorde, alcançando 5,33 m.

barricada guaiba 2

Barricada foi montada para conter o avanço das águas Reprodução/RBS TV

barricada guaiba 1

Nível do rio pode chegar a 5,35 metros Reprodução/RBS TV

Pessoas são resgatadas de barco após a enchente do Rio Guaíba inundarem as ruas da cidade de Porto Alegre no Rio grande do Sul RS – Metrópoles

Jefferson Bernardes/Getty Images

Vista aérea da margem do rio Guaíba após o transbordamento do rio em Porto Alegre – metrópoles

Max Peixoto/Getty Images

Vista aérea das ruas inundadas próximo ao museu de arte do Rio Grande do Sul após o transbordamento do rio Guaíba – Metrópoles

Matheus Piccini/Getty Images

Pessoas são evacuadas em barco após o Inundação do rio Guaíba no bairro Sarandi em Porto Alegre, Brasil – Metrópoles

Ramiro Sanchez/Getty Images

Inundação do rio Guaíba em Porto Alegre, Brasil – Metrópoles

Matheus Piccini/Getty Images

Para tentar conter o avanço das águas, a prefeitura da capital gaúcha montou barricadas com sacos de areia de 1,80 m. O prefeito da cidade, Sebastião Melo (MDB), acredita que o número de atingidos pelas inundações aumente ainda mais. Ele alerta para que a população não volte para casa ainda.

Moradores evacuados Em razão do aumento súbito das águas do Guaíba, moradores do bairro Lami, no extremo sul de Porto Alegre, tiveram de abandonar suas residências na noite dessa terça-feira (13/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 300 pessoas foram retiradas de suas casas.

Os moradores e os animais de estimação foram levados para abrigos e casas de parentes.

“A água invadiu casas e há risco de ruir a estrutura dos imóveis. Se o vento sul continuar, com certeza, o nível dessas águas acabará subindo”, disse o bombeiro civil Anderson Bittencourt, ao g1.