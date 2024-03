Nível do Rio Acre sobe para 17,54 metros, e Estado se aproxima da maior cheia da história

O nível do Rio Acre subiu e aumentou os riscos no estado do Acre, de acordo com informações do Serviço Geológico Brasileiro. Atingindo a marca de 17,54 metros em Rio Branco, situação de emergência se estende a 17 municípios, com pelo menos 11 mil desabrigados. O alerta é de que o nível do rio pode chegar a 17,8 m, aumentando os riscos de enchentes na capital. De acordo com o boletim de alerta, a previsão é que o nível alcance 17,8 m neste domingo, 3, o que eleva o risco de mais regiões da cidade serem atingidas com enchentes. A maior marca registrada foi em 2015, com 18,35 metros.

O governo do Acre anunciou que os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, devem chegar a Rio Branco na próxima segunda-feira, 4, para visitar as áreas afetadas pelas enchentes. Enquanto a situação se agrava em Rio Branco, o município de Xapuri, a 190 quilômetros da capital, registrou o recuo do rio, atingindo 16,78 metros. Na sexta-feira, a cidade havia alcançado a segunda maior marca da história, com 17,09 metros. Já em Brasiléia, a 230 quilômetros de Rio Branco, o Rio Acre está em 11,20 metros e com tendência de redução, diferente do que ocorreu no dia 28, quando chegou a 15,62 metros e atingiu um nível histórico na cidade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA