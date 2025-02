No Adauto Moraes, Bahia empata com a Juazeirense e segue invicto na Copa do Nordeste

Em partida válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, a Juazeirense recebeu o Bahia no Adauto Moraes, em Juazeiro, na noite desta quarta-feira (5), às 19h. Em campo, as equipes não conseguiram vencer o gramado do Adautão e apenas empataram por 0 a 0.

Com o resultado, o Bahia fica com a 1ª colocação do Grupo B, com 4 pontos conquistados, enquanto a Juazense ostenta a 6ª posição, com apenas 1 ponto. Como próximo desafio, o Tricolor terá pela frente um duelo em casa, diante do Colo-Colo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no próximo domingo (9), às 16h. Enquanto o Cancão de Fogo recebe o Atlético de Alagoinhas, também no Adauto Moraes, no domingo (9), às 18h30.

O JOGO

Aos seis minutos, a primeira chegada do Bahia com perigo. Jean Lucas avança pela esquerda e cruza na área, por pouco Everaldo não alcança. Na sequência, Igor espalma.

UHHH!!

Everaldo recebe passe de Gilberto e sofre a falta no lado direito aos dez minutos. Na cobrança, Cauly levanta no capricho para David Duarte cabecear para o centro da área, mas a zaga chegou antes de Tiago.

Sem replay!

Aos 17 minutos, Tiago recebe o passe de Jean Lucas, avança pela esquerda e cruza para a área. Igor espalma, a defesa afasta, e no rebote, Acevedo finaliza para fora.

DEFESAÇA DE IGOR!

Após cobrança de escanteio, aos 25 minutos, a bola é cruzada da direita na área. Ramos Mingo sobe no 2º andar e cabeceia para baixo, mas Igor defende em uma linda ponte. Segue 0 a 0.

Rezende chuta para fora

No minuto 28, Rezende recebe na intermediária e arrisca o chute, mas a bola sai pela linha de fundo.

Assim não, Tiago!

Aos 29, David Duarte faz boa jogada, aciona Gilberto na direita e vai para a área. Lateral cruza, mas árbitro marca falta de ataque de Tiago.

QUASE O PRIMEIRO DO BAHIA!

Gilberto cruza da direita aos 40 minutos, Tiago desvia de cabeça para o meio, e Everaldo finaliza de primeira. Igor se estica no canto direito e faz uma linda defesa no Adautão!

As bolas cruzadas foram o ponto forte do Bahia no primeiro tempo. Foto: Catarina Brandão / EC Bahia.

SEGUNDO TEMPO

PERDEU EVERALDO! Aos onze minutos, Cauly troca passes na defesa e toca para Acevedo lançar da defesa para Everaldo no ataque, o atacante ganha da defesa, mas finaliza mal e Igor Leonardo espalma em escanteio.

Estreia no Tricolor!

Aos 17 minutos, Cauly sai para dar lugar a Willian José, que faz a sua estreia pelo Esquadrão.

Boa chegada do Bahia!

Ruan Pablo é lançado no ataque pelo lado esquerdo, avança em velocidade, entra na área e finaliza com muito perigo no gol adversário. Quase o primeiro do Bahia.

Mingo arrisca de longe, mas bola vai para fora

Aos 28 minutos, livre de marcação, Santiago Mingo avança com a bola e arrisca o chute para o gol, mas vai para fora.

Juazeirense chega com perigo, mas Tatá chuta mal

No minuto 34, Tatá baiano tenta em dois chutes durante contra-ataque do Juazeirense, mas a bola explode por duas vezes em Rezende.

PERDEU!

Jean Cruza aos 49 minutos, Everaldo e Rezende passam da bola e ela sobre para Mingo chutar de primeira, e de frente para o gol, o zagueiro manda para fora!

FICHA TÉCNICA

Juazeirense 0x0 Bahia

Copa do Nordeste – 2ª rodada

Local: Adauto Morais, em Juazeiro

Data: 05/02/2025

Horário: 19h

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Yuri Rodrigues Cunha

4º Árbitro: Ricarle Gustavo Goncalves Batista

Transmissão: TVE na TV aberta e no YouTube

Cartões amarelos: Wesley, Zé Romário e Bino (Juazeirense);

Juazeirense: Igor; Alex, Zé Romário [C], Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos (Clebson) e Guitierrez (Júnior Santos); Nico Rangel (Tatá Baiano), Guilherme (Bino) e Alexsandro (Bruno). Técnico: Carlos Rabello.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto (Roger Ruan), David Duarte, Ramos Mingo e Rezende; Acevedo, Erick (Juninho), Jean Lucas e Cauly (Willian José); Tiago (Ruan Pablo) e Everaldo [C]. Técnico: Rogério Ceni.