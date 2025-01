No Allianz Parque, Palmeiras e Bragantino não saem do zero

Pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Bragantino se enfrentaram no Allianz Parque. Mesmo em jogo movimentado e com chances claras de gol, o empate em 0 x 0 prevaleceu no placar até o final.

Palmeiras e Bragantino fizeram um primeiro tempo morno. O Verdão chegou com Luighi, Estêvão, Rios e Vanderlan, mas sem oferecer muito perigo ao Massa Bruta. Foram poucas finalizações no alvo e maior parte delas vindo dos visitantes.

Melhor em campo, o Bragantino teve suas melhores chances com Vinicinho, que só não abriu o placar por conta das defesas de Weverton, aos 12 e 22 minutos, mas sem tirar o zero do placar.

Na segunda etapa o Bragantino começou melhor e antes dos 10 minutos chegou duas vezes. A primeira aos dois minutos com Vinicinho invadindo a área do Palmeiras, mas perdendo a bola me dividida, e em seguida em chute de Andrés Hurtado cortando por Marcos Rocha.

A primeira grande chance do Palmeiras aconteceu aos 16 com Luighi. Após recuperação de bola de Mauricio, a jogada seguiu com Fabinho que lançou o atacante na área, mas antes de finalizar o goleiro Cleiton, do Bragantino, afastou o perigo.

O Massa Bruta respondeu aos 28 em chute de Jhon Jhon, ex-jogador do Palmeiras. O meio-campo do Bragantino bateu de pé direito, a bola desviou em Murilo e saiu pela linha de fundo.

Melhor na partida, o Bragantino chegou assustando novamente aos 36 minutos. Após receber na ponta direita, Mosquera passou pela marcação Alviverde e bateu para grande defesa de Weverton.

No apagar das luzes, o jovem Estevão teve a chance de dar a vitória ao Palmeiras, mas acabou finalizando para fora dentro da área.

Com o empate sem gols, o Palmeiras permance na 2 posição do grupo D com oito pontos, enquanto o Bragantino é o 3º, fora da zona de classificação para a próxima fase, com quatro.

O próximo jogo do Palmeiras será neste domingo (2/2), contra o Guarani, no Brinco de Ouro, a partir das 18h30. Já o Bragantino volta a entrar em campo na sexta (31/1), quando recebe o Novo Horizontino em casa.