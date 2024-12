No apagar das luzes, prefeito Colbert Martins insiste em licitar publicidade em Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana retomou, nesta segunda-feira (23), o processo licitatório para a escolha das agências de publicidade que prestarão serviços ao município. A decisão veio após a suspensão do certame, inicialmente prevista para o mesmo dia, e a subsequente publicação de um novo edital ajustado.

De acordo com a portaria assinada pelo Secretário Municipal de Administração, José Marcondes de Carvalho, foi nomeada uma nova Comissão Especial de Contratação para conduzir a licitação. A comissão é composta pelos servidores Emanoel Lima da Silva, Gleyce de Jesus Sena (presidente) e Lícia Freitas Silva, e terá como responsabilidades a análise e o julgamento das propostas, documentos de habilitação e eventuais recursos.

A suspensão anterior foi motivada por uma impugnação apresentada pela agência R3 Marketing, que apontou supostas irregularidades no edital original. Entre as alegações estava a previsão de recursos em todas as fases do processo, o que, segundo a agência, contraria a Nova Lei de Licitações.

O episódio gerou preocupação entre as empresas participantes, especialmente após a prefeitura publicar um aviso de suspensão da licitação em seu site oficial, apenas para removê-lo pouco depois, sem informar qual a nova data do início do certame.