No Brasil não faltam leis, falta testosterona, diz Nikolas Ferreira

Deputado agradeceu Musk por dizer que irá remover todas as restrições a perfis do X determinadas pela Justiça brasileira

Nikolas Ferreira lembrou que teve todas as contas nas redes sociais bloqueadas durante as eleições presidenciais de 2022; “Até hoje meus advogados não tiveram acesso ao processo”, falou Sérgio Lima/Poder360 – 12.mar.2024

PODER360 7.abr.2024 (domingo) – 11h39



O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) demonstrou apoio e agradeceu Elon Musk, proprietário do X (ex-Twitter), no sábado (6.abr.2024) por dizer que irá retirar todas as restrições impostas pela Justiça brasileira a perfis de usuários da plataforma.

“Estamos levantando todas as restrições. Esse juiz [Alexandre de Moraes]aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, escreveu Musk em seu perfil no X no sábado (6.abr).

Nikolas agradeceu a declaração de Musk e lembrou quando teve seu perfil suspenso na rede social. Depois, em uma interação com uma usuária do X, que comentava as falas de Musk, disse que no Brasil não faltam leis e projetos, mas “testosterona”.

Os Twitter Files foram divulgados por meio de uma reportagem do jornalista norte-americano Michael Shellenberger, que recebeu os dados do X. Para Musk, “o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes”.