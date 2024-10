No Brics, Lula propõe alternativas de pagamento para reduzir dependência do dólar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade de o Brics desenvolver alternativas de pagamento para facilitar transações entre os países do bloco, com o objetivo de diminuir a dependência do dólar. Ele enfatizou que essa iniciativa não deve substituir as moedas locais, mas sim contribuir para a construção de uma ordem financeira multipolar no cenário internacional. Durante a cúpula do Brics, que participou por videoconferência, Lula teve que cancelar sua viagem à Rússia devido a um acidente doméstico.

Em sua fala, ele também abordou a importância da cooperação entre os bancos dos países membros, sugerindo que instituições de desenvolvimento criem linhas de crédito em moedas locais, visando apoiar pequenas e médias empresas. O presidente lembrou que os países que compõem o Brics representam 36% do PIB mundial e detêm uma parte significativa dos recursos naturais do planeta.

No entanto, ele observou que os fluxos financeiros ainda favorecem as nações mais ricas, o que reforça a necessidade de iniciativas que busquem mudar essa dinâmica. Lula reafirmou que as ações propostas pelo Brics têm como objetivo desafiar essa lógica financeira predominante, promovendo um sistema mais equitativo e que beneficie todos os países do bloco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira