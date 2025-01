No clássico em Belo Horizonte, Atlético arranca empate contra América

No Mineirão, Atlético-MG e América fizeram o clássico da 4ª rodada do Campeonato Estadual. Em jogo movimentado, com chances para ambos os lados e gol anulado, o empate em 1 x 1 prevaleceu no placar.

O Atlético teve maior presença ofensiva na primeira etapa, mas o América foi objetivo. O Galo teve, inicialmente, dificuldades para criar, mas depois as chances surgiram. O goleiro Jori, do Coelho salvou os americanos duas vezes.

Mesmo com o Atlético criando, o América se adaptou ao jogo e castigou o Alvinegro no contra-ataque. Aos 30 minutos, após Natanael afastar o perigo de carrinho, a bola sobrou nos pés de Fabinho na meia-lua, que de primeira finalizou forte para o fundo do gol.

Na segunda etapa o América-MG voltou assustando. Fabinho recebeu no campo de ataque, driblou a marcação e bateu de canhota no cantinho da baliza defendida por Everson, mas a bola saiu raspando a trave.

O Galo quase chegou ao empate em cabeçada forte de Natanael dentro da área, mas o goleiro Jori espalmou fazendo uma grande defesa. O América respondeu em seguida com Jonathas, que de cara para o gol parou em Everson.

O Atlético-MG chegou a empatar o clássico com Bernard após grande jogada de Hulk e Palacios, mas o árbitro anulou com o auxílio do VAR. No entanto, na reta final, o atacante do Galo voltou a balançar o barbante, garantindo o empate contra o Coelho.

Pelo Campeonato Mineiro, o Galo volta a entrar em campo neste sábado (1º/2), contra o Vila Nova, a partir das 16h30, no Estádio Castor Cifuentes. Já o América pega o Betim, no mesmo dia, às 19h.