No clássico paulista, Palmeiras e Corinthians empatam no Allianz

Em dérbi paulista, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no Allianz Parque pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Em jogo movimentado com direito a expulsão e pênalti perdido, o empate em 1 x 1 prevaleceu no placar.

Logo aos nove minutos da primeira etapa, o Palmeiras abriu o placar com Mauricio. Após lançamento de Piquerez, o meio-campista Alviverde invadiu a área e bateu forte cruzado balançando a rede da baliza defendida pelo goleiro Hugo Souza.

Aos 24 minutos, o Corinthians respondeu em finalização de Yuri Alberto. Memphis Depay encontrou o camisa 9 na área, mas o goleiro Weverton, com as pernas, evitou o gol de empate do Alvinegro. Três minutos após a investida do Timão, o Palmeiras voltou a assustar, em chute de Estevão parando em Hugo.

No apagar das luzes do primeiro tempo, o Corinthians empatou. Richard Ríos perdeu a bola no meio de campo para Depay que mandou para Yuri Alberto na área bater forte para empatar o clássico.

No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado com finalizações para ambos os lados. Antes do primeiro minuto, Raphael Veiga já tinha arriscado um chute de fora da área para fora, enquanto o Corinthians chegou aos 10 em cobrança de falta de Depay nas mãos de Weverton.

Aos 15 minutos, a vida do Timão se complicou. Yuri Alberto, que já tinha cartão amarelo por comemorar o gol dando voadora na bandeirinha do Palmeiras, foi expulso após ser advertido mais uma vez por simulação.

O torcedor palmeirense quase gritou gol pela segunda vez após 30 minutos. Facundo recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Mayke, que carimbou a trave do Corinthians.

No apagar das luzes, o garoto Estevão fez uma grande jogada, fez fila na defesa do Corinthians, e sofreu pênalti. Na cobrança, o atacante do Palmeiras bateu e parou em Hugo Souza.

Verdão na Arena BRB Mané Garrincha

O próximo adversário do Palmeiras é o Água Santa, neste domingo (9/2), a partir das 18h30, na Arena BRB Mané Garrincha. O jogo é mais uma realização Metrópoles Sports. Já o Corinthians enfrenta o São Bernardo na Neo Química Arena, também no domingo (9/2), mas às 20h30.